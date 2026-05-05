Ausblick: Attendo AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Attendo AB wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,26 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,870 SEK je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,72 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 0,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Attendo AB einen Umsatz von 4,74 Milliarden SEK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,64 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,45 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,10 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,99 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at