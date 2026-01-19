AU Small Finance Bank Aktie

AU Small Finance Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUL4 / ISIN: INE949L01017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 07:01:06

Ausblick: AU Small Finance Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AU Small Finance Bank wird am 20.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,78 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,10 INR je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll AU Small Finance Bank mit einem Umsatz von insgesamt 30,48 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 35,60 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,60 INR, gegenüber 28,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 29 Analysten auf durchschnittlich 121,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 185,88 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AU Small Finance Bank Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu AU Small Finance Bank Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AU Small Finance Bank Ltd Registered Shs 1 023,75 4,46% AU Small Finance Bank Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX und DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen