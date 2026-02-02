AudioCodes Aktie

AudioCodes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922683 / ISIN: IL0010829658

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: AudioCodes informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AudioCodes veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,160 USD. Das entspräche einer Verringerung von 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 62,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AudioCodes einen Umsatz von 61,6 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,620 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,500 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 245,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 242,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

AudioCodes Ltd.

AudioCodes Ltd. 6,90 -0,72%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

