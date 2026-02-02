AudioCodes Aktie
WKN: 922683 / ISIN: IL0010829658
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: AudioCodes informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
AudioCodes veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,160 USD. Das entspräche einer Verringerung von 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 62,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AudioCodes einen Umsatz von 61,6 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,620 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,500 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 245,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 242,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
