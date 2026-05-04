Ausblick: AudioCodes stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AudioCodes wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AudioCodes in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 61,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 60,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 251,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 245,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at