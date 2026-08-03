Ausblick: AudioCodes stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AudioCodes wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,140 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AudioCodes noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 62,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,1 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 251,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 245,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at