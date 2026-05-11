Ausblick: AudioEye informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AudioEye präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,175 USD aus. Im letzten Jahr hatte AudioEye einen Verlust von -0,120 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,7 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,885 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,250 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 43,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 40,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at