AudioEye Aktie
WKN DE: A2NB1Z / ISIN: US0507342014
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: AudioEye legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AudioEye gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,213 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,7 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,940 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 43,9 Millionen USD, gegenüber 40,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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