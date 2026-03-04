AudioEye Aktie
WKN DE: A2NB1Z / ISIN: US0507342014
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: AudioEye legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AudioEye stellt am 05.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,208 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,5 Millionen USD gegenüber 9,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,688 USD, gegenüber -0,360 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 40,3 Millionen USD im Vergleich zu 35,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
