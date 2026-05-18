AUNA Aktie
WKN DE: A408ST / ISIN: LU2791994721
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18.05.2026 07:01:06
Ausblick: AUNA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
AUNA gibt am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,620 PEN aus. Im letzten Jahr hatte AUNA einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,12 Milliarden PEN für AUNA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 281,6 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 PEN im Vergleich zu 0,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 4,70 Milliarden PEN, gegenüber 1,23 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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