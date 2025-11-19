Ausblick: AUNA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AUNA wird am 20.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,619 PEN gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,14 Milliarden PEN, was einem Umsatz von 299,8 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 PEN im Vergleich zu 0,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 4,40 Milliarden PEN, gegenüber 1,17 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at