AUNA Aktie
WKN DE: A408ST / ISIN: LU2791994721
|
19.11.2025 07:01:06
Ausblick: AUNA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AUNA wird am 20.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,619 PEN gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,14 Milliarden PEN, was einem Umsatz von 299,8 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 PEN im Vergleich zu 0,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 4,40 Milliarden PEN, gegenüber 1,17 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
