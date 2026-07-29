Ausblick: AUO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AUO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,008 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 90,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,080 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,24 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AUO für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,21 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,056 USD, gegenüber 0,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 9,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at