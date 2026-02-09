Ausblick: AUO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AUO lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll AUO im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,79 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie, gegenüber -0,120 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 9,03 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 8,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

