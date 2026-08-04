Aura Minerals Aktie
WKN DE: A2PBMB / ISIN: VGG069731120
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aura Minerals präsentiert Quartalsergebnisse
Aura Minerals präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 76,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 335,5 Millionen USD gegenüber 190,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,010 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 921,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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