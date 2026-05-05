Aura Minerals Aktie
WKN DE: A2PBMB / ISIN: VGG069731120
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Aura Minerals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aura Minerals wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
4 Analysten schätzen, dass Aura Minerals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 377,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 133,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,88 USD, gegenüber -1,010 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,76 Milliarden USD im Vergleich zu 921,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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