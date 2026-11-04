Aura Minerals Aktie

Aura Minerals ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PBMB / ISIN: VGG069731120

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Aura Minerals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aura Minerals wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,49 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2028,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 376,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 51,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 247,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,55 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 921,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aura Minerals Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Aura Minerals Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aura Minerals Inc Registered Shs 67,55 5,88% Aura Minerals Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen