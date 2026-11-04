Ausblick: Aura Minerals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aura Minerals wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,49 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2028,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 376,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 51,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 247,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,55 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 921,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net