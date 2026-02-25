Ausblick: Aura Minerals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aura Minerals äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aura Minerals 0,230 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 324,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 88,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aura Minerals einen Umsatz von 171,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,420 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 919,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 594,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at