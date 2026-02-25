Aura Minerals Aktie

Aura Minerals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PBMB / ISIN: VGG069731120

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aura Minerals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aura Minerals äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aura Minerals 0,230 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 324,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 88,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aura Minerals einen Umsatz von 171,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,420 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 919,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 594,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Aura Minerals Inc Registered Shs 69,00 1,47% Aura Minerals Inc Registered Shs

