Ausblick: Aurinia Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aurinia Pharmaceuticals wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen, dass Aurinia Pharmaceuticals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,217 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Aurinia Pharmaceuticals im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 74,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,77 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,782 USD, gegenüber 0,040 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 280,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 235,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at