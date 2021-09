Ausblick: Aurora Cannabis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aurora Cannabis lässt sich am 27.09.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aurora Cannabis die Bilanz zum am 30.06.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,270 CAD gegenüber -16,660 CAD im Vorjahresquartal.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 56,4 Millionen CAD gegenüber 72,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,81 Prozent.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,636 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -33,940 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 247,6 Millionen CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 278,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at