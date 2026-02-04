Aurora Cannabis Aktie

Aurora Cannabis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4ZZ0W / ISIN: CA05156X8504

Prognosen der Analysten 04.02.2026 12:01:00

Ausblick: Aurora Cannabis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Aurora Cannabis-Bilanz.

Aurora Cannabis lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,134 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 76,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,580 CAD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,73 Prozent auf 92,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Aurora Cannabis noch 88,2 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,835 CAD, gegenüber 0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 379,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 343,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jarretera / Shutterstock.com,Michael Vi / Shutterstock.com

