Aurora Cannabis Aktie
WKN DE: A4ZZ0W / ISIN: CA05156X8504
|Prognosen der Analysten
|
04.02.2026 12:01:00
Ausblick: Aurora Cannabis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aurora Cannabis lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,134 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 76,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,580 CAD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,73 Prozent auf 92,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Aurora Cannabis noch 88,2 Millionen CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,835 CAD, gegenüber 0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 379,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 343,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Aurora Cannabis
|
04.02.26
|Ausblick: Aurora Cannabis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Aurora Cannabis-Aktie dreht trotzdem ins Minus: Umsatz zieht an (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Aurora Cannabis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Aurora Cannabis-Aktie trotzdem leichter: Aurora Cannabis steigert Umsatz und bereinigtes EBITDA (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: Aurora Cannabis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Aurora Cannabis
Aktien in diesem Artikel
|Aurora Cannabis
|2,79
|-12,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.