Ausblick: Aurora Eiendom AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aurora Eiendom AS Registered präsentiert am 15.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,94 NOK. Im Vorjahresquartal waren 1,72 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 151,0 Millionen NOK gegenüber 144,5 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 7,91 NOK, gegenüber -5,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 606,5 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 574,9 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at