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WKN DE: A3CY5C / ISIN: US0517741072

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Aurora Innovation A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aurora Innovation A wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,116 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aurora Innovation A noch ein Verlust pro Aktie von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,469 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,440 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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