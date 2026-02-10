Aurora Innovatio a Aktie
WKN DE: A3CY5C / ISIN: US0517741072
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Aurora Innovation A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aurora Innovation A stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aurora Innovation A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,117 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,460 USD im Vergleich zu -0,460 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,7 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
