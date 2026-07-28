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Aurora Innovatio a Aktie

Aurora Innovatio a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CY5C / ISIN: US0517741072

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Aurora Innovation A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aurora Innovation A wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,117 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,36 Prozent verringert. Damals waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 66,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,465 USD, gegenüber -0,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 14,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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