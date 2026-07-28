Aurora Innovatio a Aktie
WKN DE: A3CY5C / ISIN: US0517741072
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Aurora Innovation A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aurora Innovation A wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,117 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,36 Prozent verringert. Damals waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 66,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,465 USD, gegenüber -0,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 14,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Aurora Innovation A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Aurora Innovation A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Aurora Innovation A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Aurora Innovation A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
|5,13
|-6,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.