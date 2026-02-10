Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates Aktie

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593129 / ISIN: NO0006001601

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 4,47 NOK gegenüber 12,36 NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 114,0 Millionen NOK aus – das entspräche einem Minus von 62,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 301,8 Millionen NOK in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 19,42 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 51,00 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 442,6 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,19 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

