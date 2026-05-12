Ausblick: Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 4,12 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 63,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 11,38 NOK erwirtschaftet wurden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 113,4 Millionen NOK gegenüber 307,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 63,14 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 19,15 NOK, gegenüber 56,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 475,6 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at