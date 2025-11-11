Ausblick: Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 4,41 NOK. Im Vorjahresquartal waren 12,33 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112,9 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 63,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 20,18 NOK, gegenüber 51,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 445,3 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at