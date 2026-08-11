Ausblick: Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 4,92 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates 16,78 NOK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 68,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 105,5 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 334,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 16,50 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 56,22 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 448,6 Millionen NOK, gegenüber 1,29 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at