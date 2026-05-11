Austevoll Seafood ASA Aktie

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WKN DE: A0J2P8 / ISIN: NO0010073489

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Austevoll Seafood ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Austevoll Seafood ASA wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,73 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Austevoll Seafood ASA in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 10,10 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 9,75 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,20 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,22 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 40,70 Milliarden NOK, gegenüber 39,31 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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