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AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: AUTO1 gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AUTO1 präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,125 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AUTO1 noch 0,070 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 20,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,38 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,97 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,627 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 9,86 Milliarden EUR, gegenüber 8,17 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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