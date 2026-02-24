Ausblick: AUTO1 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AUTO1 wird am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,086 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 25,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,13 Milliarden EUR gegenüber 1,70 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,413 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 8,07 Milliarden EUR, gegenüber 6,27 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at