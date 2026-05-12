AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: AUTO1 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AUTO1 wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,129 EUR aus. Im letzten Jahr hatte AUTO1 einen Gewinn von 0,140 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 22,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,38 Milliarden EUR gegenüber 1,94 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,649 EUR, gegenüber 0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 9,73 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,17 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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