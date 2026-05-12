Ausblick: AutoCanada stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AutoCanada stellt am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,218 CAD. Dies würde einen Verlust von 28,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem AutoCanada -0,170 CAD je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,24 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,11 Milliarden CAD aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,03 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,83 Milliarden CAD, gegenüber 4,90 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at