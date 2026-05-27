Autodesk Aktie

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WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: Autodesk stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Autodesk wird am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 25 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,84 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Autodesk noch 0,700 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 23 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,52 Prozent auf 1,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Autodesk noch 1,63 Milliarden USD umgesetzt.

30 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,42 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,23 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,15 Milliarden USD, gegenüber 7,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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