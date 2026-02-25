Ausblick: Autodesk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Autodesk wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

24 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 17,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,91 Milliarden USD gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,24 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,12 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 27 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 7,17 Milliarden USD, gegenüber 6,11 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at