Ausblick: Autohome A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Autohome A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,637 HKD gegenüber 0,680 HKD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Autohome A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,70 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,93 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,50 HKD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,62 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,34 Milliarden HKD aus, im Gegensatz zu 7,63 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

