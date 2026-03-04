Autohom a Aktie

04.03.2026 07:01:06

Ausblick: Autohome A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Autohome A stellt am 05.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,30 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Autohome A ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,50 Milliarden CNY für Autohome A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 248,1 Millionen USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,55 CNY, gegenüber 1,86 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 6,53 Milliarden CNY im Vergleich zu 978,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

