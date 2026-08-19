Ausblick: Autohome A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Autohome A wird am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,561 HKD aus. Im letzten Jahr hatte Autohome A einen Gewinn von 0,920 HKD je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 27,33 Prozent auf 1,38 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,90 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,23 HKD je Aktie, gegenüber 3,18 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,01 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 7,00 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at