Autohom a Aktie

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WKN DE: A1W97C / ISIN: US05278C1071

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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: Autohome A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Autohome A veröffentlicht am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,94 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Autohome A noch 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,19 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 243,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,62 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,63 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,17 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 897,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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