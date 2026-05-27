Autohom a Aktie
WKN DE: A1W93S / ISIN: KYG066341028
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Autohome A präsentiert Quartalsergebnisse
Autohome A wird sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,443 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 42,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,770 HKD je Aktie erzielt worden waren.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,24 Milliarden HKD gegenüber 1,55 Milliarden HKD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 20,42 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,56 HKD aus. Im Vorjahr waren 3,18 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 6,37 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 7,00 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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