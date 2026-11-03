Autohom a Aktie
WKN DE: A1W93S / ISIN: KYG066341028
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Autohome A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Autohome A lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,567 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Autohome A 0,970 HKD je Aktie eingenommen.
Autohome A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,94 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,94 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,18 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,77 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,00 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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