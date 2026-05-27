Ausblick: Autohome A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Autohome A wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,55 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Autohome A 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,08 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 199,8 Millionen USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,81 CNY, gegenüber 1,63 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 5,53 Milliarden CNY im Vergleich zu 897,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at