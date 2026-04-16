Ausblick: Autoliv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Autoliv wird am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,82 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Autoliv 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,25 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,55 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 10,94 Milliarden USD, gegenüber 10,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at