Automatic Data Processing Aktie

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WKN: 850347 / ISIN: US0530151036

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Automatic Data Processing gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Automatic Data Processing lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Automatic Data Processing die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD gegenüber 2,49 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Automatic Data Processing im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,48 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,79 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,26 USD, gegenüber 10,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 23,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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