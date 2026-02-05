AutoNation Aktie
WKN: 880953 / ISIN: US05329W1027
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: AutoNation informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
AutoNation wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,64 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,19 Prozent auf 7,20 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,97 USD im Vergleich zu 16,92 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 27,89 Milliarden USD, gegenüber 26,77 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
