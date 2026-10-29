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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: AutoNation präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AutoNation stellt am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,08 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,09 Prozent verringert. Damals waren 5,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,93 Milliarden USD gegenüber 7,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,47 Prozent.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 17,04 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 27,53 Milliarden USD, gegenüber 27,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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