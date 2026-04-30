Ausblick: AutoNation verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AutoNation präsentiert am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,51 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AutoNation ein EPS von 4,45 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,65 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,16 USD, gegenüber 17,04 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 27,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,63 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at