AutoNation Aktie

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WKN: 880953 / ISIN: US05329W1027

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30.07.2026 07:01:06

Ausblick: AutoNation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AutoNation gibt am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll AutoNation 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,00 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AutoNation 6,97 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 21,69 USD, gegenüber 17,04 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 27,86 Milliarden USD im Vergleich zu 27,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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