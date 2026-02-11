AutoStore Aktie
WKN DE: A3C5A3 / ISIN: BMG0670A1099
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: AutoStore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AutoStore stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AutoStore 0,130 NOK je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 149,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,82 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,440 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 508,4 Millionen USD, gegenüber 6,48 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
