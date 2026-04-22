Ausblick: AutoStore stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AutoStore wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,011 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AutoStore noch -0,010 NOK je Aktie verloren.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 152,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 951,0 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,048 USD je Aktie, gegenüber 0,250 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 628,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 5,59 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at