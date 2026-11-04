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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: AutoStore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AutoStore wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,011 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AutoStore noch 0,100 NOK je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 170,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,40 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,056 USD je Aktie, gegenüber 0,250 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 712,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 5,62 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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